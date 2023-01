Rosja złamała zawieszenie broni, które miało obowiązywać od 6 do 7 stycznia. Zaproponowane przez Kreml wstrzymanie ognia miało być związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia w kościele prawosławnym.

Kalin zauważył, że zawieszenie broni zarządzone przez prezydenta Rosji Władimira Putina nie sprawdziło się, dodając, że "żadna ze stron nie wydaje się być skłonna do złożenia broni i przyjścia do stołu negocjacyjnego."

Rzecznik prezydenta Erdogana powiedział, że ani Ukraina, ani Rosja nie mogą osiągnąć decydującego zwycięstwa na polu bitwy. W związku z tym Turcja będzie nadal pracować nad zapewnieniem przedłużonego zawieszenia broni, zwłaszcza w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, "która pozostaje głównym zagrożeniem bezpieczeństwa dla wszystkich."

Putin nakazał ministrowi obrony Siergiejowi Szjigu wprowadzenie tymczasowego zawieszenia broni wzdłuż całej linii frontu na Ukrainie od południa 6 stycznia do północy 7 stycznia. Stało się to krótko po tym, jak Erdogan zadzwonił do Putina, namawiając go do wdrożenia jednostronnego zawieszenia broni.

Kalin powiedział CNN, że przez to posunięcie Erdogan miał nadzieję, że Ukraina zastosuje się do zawieszenia broni przez Rosję i "może się to zmienić w jakieś środowisko negocjacyjne."

Sztab Generalny Ukrainy poinformował 7 stycznia wieczorem, że siły rosyjskie przeprowadziły nalot i zaatakowały ukraińskie osiedla za pomocą systemów rakietowych wielokrotnego odpalania (MLRS) siedem razy w ciągu ostatnich 24 godzin.

Zapytany, dlaczego Turcja wezwała do jednostronnego zawieszenia broni, Kalin powiedział, że "to rosyjskie bombardowanie sprawia, że ta wojna trwa".

Erdogan i Putin odbyli kilka rozmów na temat wojny Rosji na Ukrainie, przy czym Turcja współpracowała z ONZ w celu zawarcia porozumienia umożliwiającego eksport zboża z ukraińskich portów od sierpnia.

Analitycy ISW stwierdzili, że ogłoszenie przez Putina zawieszenia broni było prawdopodobnie operacją informacyjną mającą na celu zaszkodzenie reputacji Ukrainy.

Zarówno ukraińscy, jak i zachodni urzędnicy, w tym prezydent USA Joe Biden, natychmiast wskazali na hipokryzję ogłoszenia zawieszenia broni, podkreślając, że Rosja przeprowadziła ataki na infrastrukturę wojskową i cywilną na całej Ukrainie 25 grudnia - kiedy wielu Ukraińców obchodziło Boże Narodzenie - i w Nowy Rok.