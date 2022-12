Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 292 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówi, że największe problemy z dostawami prądu są obecnie w obwodzie odeskim.

Były dowódca amerykańskiej armii w Europie w mediach społecznościowych zamieścił swoje przewidywania co do dalszego rozwoju wojny Rosji z Ukrainą.

Gen. Ben Hodges ocenił, że w ciągu najbliższych kilku tygodni, do lutego, ukraińskie siły będą kontynuować ostrzał rosyjskich jednostek oraz linii zaopatrzenia. Zdaniem amerykańskiego wojskowego, ma to stworzyć warunki do rozpoczęcia "decydującej fazy kampanii - wyzwolenia Krymu".

"Spodziewam się, że wyzwolą Krym do sierpnia" - napisał na Twitterze Hodges, odnosząc się do wojsk ukraińskich.

Rosja anektowała Krym w 2014 r. Ukraina nie uznaje tego kroku, uważając aneksję za nielegalną, a Półwysep Krymski - za tymczasowo okupowany.

Aneksja Krymu nie została uznana przez społeczność międzynarodową.

"Rozważamy możliwość wydalenia wszystkich obywateli Federacji Rosyjskiej po deokupacji Krymu" - oświadczyła pod koniec listopada Tamiła Taszewa, przedstawicielka prezydenta Ukrainy w Autonomicznej Republice Krymu.

Wojna na Ukrainie trwa od ponad dziewięciu miesięcy. Wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję 24 lutego od północy, z południa i ze wschodu. W związku z agresją na Ukrainę szereg państw i organizacji międzynarodowych nałożyło sankcje na Rosję, jej władze, rosyjskich oligarchów oraz rosyjskie przedsiębiorstwa.