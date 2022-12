Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 282 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, poinformował, że od 24 lutego z rosyjskiej niewoli wróciło 1 300 Ukraińców.

Amerykańskie, brytyjskie, szwajcarskie, kanadyjskie i belgijskie firmy pomagają umożliwić rosyjskim rakietom zabijanie ukraińskich cywilów - poinformowała ukraińska armia.

"Rosyjskie rakiety nie osiągają swoich celów bez wyraźnych współrzędnych" - przekazał Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. "(Te współrzędne) są określane przez systemy nawigacyjne".

GLONASS (Global Navigation Satellite System) to rosyjski odpowiednik GPS. Rzekomo Rosja używa tego systemu do kierowania swoich rakiet w infrastrukturę cywilną. Zdaniem ukraińskiego wywiadu, możliwość wykorzystania GLONASS zależna jest od mikrochipów, które są produkowane przez zagraniczne firmy.

Na swojej oficjalnej stronie internetowej, Dyrekcja Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikowała listę 13 firm, które produkują te mikrochipy.

Na liście znalazły się amerykańskie firmy Linx Technologies, Broadcom, Qualcomm, Telit, Maxim Integrated, TRIMBLE i Cavli Wireless. Znajdują się na niej także szwajcarskie firmy u-blox AG i STMicroelectronics oraz kanadyjskie Sierra Wireless i NovAtel. Są również belgijska firmę Septentrio i brytyjska Antenova.

Pociski to jedna z podstawowych broni, których Rosja używa przeciwko siłom ukraińskim od wybuchu konfliktu w lutym. W miarę jak siły rosyjskie wycofują się z zajmowanych wcześniej pozycji i miast, pozostaje ona jedną z ich najbardziej realnych opcji, aby nadal uderzać w Ukraińców.

- To jest zemsta tych, którzy przegrali. Oni nie wiedzą, jak walczyć. Jedyne, co mogą jeszcze zrobić, to terroryzować. Albo terror energetyczny, albo terror artyleryjski, albo terror rakietowy. To wszystko, do czego zniżyła się Rosja pod rządami swoich obecnych przywódców - mówił o rosyjskich atakach prezydent Wołodymyr Zełenski.

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy twierdzi, że jedynym sposobem na powstrzymanie Rosji, przynajmniej na razie, przed otrzymaniem mikroprocesorów kompatybilnych z GLONASS jest całkowite zaprzestanie ich produkcji przez zagraniczne firmy.

Zapewniają, że "kontrola eksportu i kontrola producentów nie zadziała, ponieważ Rosja ciągle wymyśla nowe sposoby na omijanie sankcji i zakup technologii."