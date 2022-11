Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 265 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W poniedziałek wieczorem pojawiły się nieoficjalnie doniesienia o zdobyciu przez ukraińską armię przyczółków na lewym brzegu Dniepru.

Kongres powrócił do obrad w poniedziałek i ma czas do 16 grudnia, by przyjąć pakiet umożliwiający finansowanie dalszych prac administracji.



Dyrektor Biura Zarządzania i Budżetu Białego Domu, Shalanda Young, wysłała list do przewodniczącej Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi, w którym prosi o dodatkowe 37,7 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy, 10 mld dolarów na walkę z COVID-19 i nieokreśloną kwotę na walkę ze skutkami klęski żywiołowych.

37,7 mld dolarów, które miałyby zostać przeznaczone na pomoc dla Ukrainy, ma trafić do czterech departamentów administracji USA - wynika z informacji uzyskanych przez CNN.



Young napisała do Pelosi, że dodatkowe środki "zapewnią Ukrainie środki finansowe, broń i wsparcie jakiego potrzebuje, aby się bronić i aby potrzebujący nadal otrzymywali ratującą im życie pomoc". Ponadto "prośba odpowiada też na problem krytycznych deficytów żywności i energii spowodowanych rosyjską inwazją".

Spośród 37,7 mld dolarów, które administracja Bidena chce przeznaczyć na pomoc Ukrainie, 21,7 mld dolarów miałoby zostać wydane przez Departament Obrony na "sprzęt dla Ukrainy, uzupełnienie magazynów Departamentu Obrony i dalsze militarne, wywiadowcze i inne wsparcie Ukrainy o charakterze obronnym".

14,5 mld dolarów trafiłoby do Departamentu Stanu na "bezpośrednie wsparcie budżetowe Ukrainy, inwestycje krytyczne, pomoc w zakresie bezpieczeństwa, wzmocnienie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i pomoc humanitarną".