Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 262 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. 11 listopada najeźdźcy porzucili okupowany od początku marca Chersoń. Obrońcy zachowują ostrożność. Mychajło Podolak, doradca szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego przekazał, że Rosjanie opuszczając miasto, zaminowali je. W Chersoniu nie ma też prądu.

Przedstawiciele Wielkiej Brytanii i UE zlekceważą Ławrowa na szczycie G20 i zachęcają sojuszników do zorganizowania protestów podczas wystąpień rosyjskiej delegacji - pisze brytyjski "The tekegraph".

- Staramy się współpracować z partnerami, aby bardzo, ale to bardzo stanowczo pokazać, co społeczność międzynarodowa myśli o wszystkich tych zbrodniach, okrucieństwach i nielegalnych działaniach Rosji – powiedział rzecznik służby spraw zagranicznych UE.

Ma to również oznaczać zniechęcanie uczestników szczytu do spotkań i rozmów z rosyjską delegacją oraz opuszczanie sal, w których będą przemawiać Rosjanie.



Źródła "The Telegraph" przyznały się jednak do obaw, że Chiny i Rosja będą współpracować, aby rozwodnić każde wspólne oświadczenie wzywające do deeskalacji.

Oczekuje się, że podczas szczytu G20 na Bali państwa uczestniczące podejmą we wspólnym końcowym oświadczeniu kwestię broni jądrowej, której użyciem grozi Putin. Na poruszenie jej szczególnie nalega Japonia.