Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 220 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. W piątek Władimir Putin ogłosił włączenie do Rosji czterech ukraińskich obwodów. Ukraińskie władze informują o rosyjskich atakach rakietowych na Mikołajów i Odessę.

Nawiązując do utraty przez Rosję miasta Łyman we wschodniej Ukrainie, Kadyrow napisał na Telegramie: „Moim osobistym zdaniem należy podjąć bardziej drastyczne środki, aż do ogłoszenia stanu wojennego na terenach przygranicznych i zastosowania niskowydajnej broni nuklearnej”.

Kadyrow napisał to dzień po tym, jak prezydent Władimir Putin ogłosił aneksję czterech ukraińskich regionów – w tym donieckiego, w którym znajduje się Łyman – i umieścił je pod rosyjskim parasolem nuklearnym, mówiąc, że Moskwa będzie bronić zajętych przez siebie ziem „z całą siłą i za pomocą wszelkich środków”.