24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę.

Wzywając Ukrainę do negocjacji pokojowych i do "natychmiastowego zawieszenia broni" Putin podkreślił, że strona rosyjska jest gotowa do rozmów, ale - jak dodał - Moskwa nie będzie dyskutować o pseudoreferendach na okupowanych ziemiach Ukrainy, ponieważ "mieszkańcy obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego podjęli decyzję". - Rosja ich nie zdradzi - podkreślił Putin.

Putin: Miliony przemówiły

- Wyniki (pseudoreferendów) spłynęły i są znane - mówił prezydent Rosji nawiązując do pseudoreferendów zorganizowanych w okupowanych obwodach Ukrainy.

- Jestem przekonany, że Zgromadzenie Federalne poprze (wnioski kolaboracyjnych władz o aneksję - red.), ponieważ to jest wolą milionów - stwierdził prezydent Rosji.



Putin podkreślił, że mieszkańcy okupowanych ziem Ukrainy stają się "obywatelami Rosji na zawsze".



W Moskwie odbyła się ceremonia, podczas której Władimir Putin ogłosił aneksję przez Rosję części obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego, należących do Ukrainy. Kijów i Zachód zapowiedziały, że nie uznają aneksji.

- Ludzie dokonali wyboru, ostatecznego wyboru - dodał.



- Będziemy bronić naszych terytoriów wszelkimi możliwymi sposobami - zapowiedział Putin.

- To wielka wyzwolicielska misja naszego kraju. Będziemy odbudowywać zniszczone domy, teatry, szkoły, infrastrukturę, obiekty ochrony zdrowia - dodał.

Prezydent Rosji: ZSRR upad wbrew woli ludzi

Putin przekonywał, że Rosja nie próbuje odbudować ZSRR ponieważ "już go nie potrzebuje".



O upadku ZSRR Putin mówił, że dokonał się on "wbrew woli ludzi, decyzją ostatnich przywódców ZSRR". - Po prostu postawili ludzi przed faktem dokonanym. Przyznaję, że nawet nie rozumieli w pełni tego, co zrobili. I jakie konsekwencje musi to mieć na końcu. Ale to się już nie liczy. Nie ma ZSRR, przeszłość nie wróci. Tak, Rosja dziś nie potrzebuje już ZSRR, nie dążymy do odbudowania go - mówił rosyjski prezydent.



- Zachód próbuje nas osłabić, zniszczyć, podzielić nasz kraj i obrócić narody przeciwko sobie. Nie są w stanie znieść, że istnieje tak wielki kraj, który nigdy nie będzie żył według cudzych wskazań - przekonywał Putin.



- Obronimy nasze wartości, obronimy naszą ojczyznę. Nasz naród nie raz wykazał się męstwem - podkreślił.



- Rosja ma zamiar żyć według swoich praw i swoich zasad - dodał.



Putin zarzucił też Zachodowi, że ten czyni z innych państw swoich wasali.

Putin: Anglosasi dokonali sabotażu Nord Stream

- Przyczyną rusofobii jest to, że nie pozwoliliśmy, aby nas skolonizowano. Sprawiliśmy, że Rosja stała się silnym, rozwijającym się państwem - przekonywał prezydent Rosji.

Putin mówił też, że kraje anglosaskie "dopuściły się sabotażu" wobec Rosji, ponieważ "sankcje im nie wystarczyły". - Niewiarygodne lecz prawdziwe. Doprowadzili do eksplozji na gazociągu Nord Stream, który biegnie po dnie Bałtyku, zaczęli niszczyć paneuropejską infrastrukturę energetyczną. Jest oczywiste kto na tym korzysta - stwierdził Putin.



- Walczymy o to, aby nikomu nie przyszło do głowy, że Rosja, nasz naród, nasz język, nasza kultura może być wykreślona z mapy świata. Dziś potrzebna jest nam konsolidacja człowieczeństwa - mówił.



- Za nami jest prawda, za nami jest Rosja - podsumował Putin.



Przemówienie prezydenta Rosji trwało blisko 40 minut.