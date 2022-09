Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 216 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, dziękuje ukraińskim żołnierzom za heroiczną obronę w Donbasie.

Władze okupacyjne organizują pseudoreferenda w okupowanych częściach obwodów zaporoskiego, chersońskiego, donieckiego i ługańskiego. Celem pseudoreferendów jest stworzenie fikcyjnej podstawy prawnej do aneksji tych terytoriów przez Rosję. Z doniesień strony ukraińskiej wynika, że władze okupacyjne zmuszają - często pod bronią - mieszkańców okupowanych terenów do głosowania w referendum. Mimo to frekwencja - wbrew temu co podają Rosjanie - jest bardzo niska (np. w Melitopolu, mieście w obwodzie zaporoskim, miała wynosić 10-20 proc.).

Reklama

Pseudoreferenda trwają od 23 września - mają się zakończyć 27 września. Ich następstwem będzie prawdopodobnie szybka decyzja rosyjskiego parlamentu ws. włączenia okupowanych ukraińskich ziem do Federacji Rosyjskiej.

- Mamy listę nazwisk osób, które są zaangażowane w jakiś sposób (w organizację pseudoreferendów - red.) - powiedział Podolak w rozmowie z "Blickiem".

Reklama

15 proc. Taką część terytorium Ukrainy stanowią tereny, które chce anektować Rosja

- Mówimy o setkach kolaborantów. Będą objęci postępowaniem ws. zdrady. Grożą im co najmniej pięcioletnie więzienie - dodał.



Podolak zaznaczył jednocześnie, że Ukraińcy zmuszeni do głosowania w referendach nie będą karani.



Z doniesień z okupowanych terytoriów wynika, że komisarze wyborczy chodzą od drzwi do drzwi zmuszając Ukraińców do głosowania pod lufami karabinów.



Tereny, które chce anektować Rosja, to ok. 15 proc. terytorium Ukrainy.