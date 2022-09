Bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pracy w wyrobiskach – trwają odbiory techniczne Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej przy należącym do KGHM szybie GG-1. Dla miedziowej spółki to inwestycja o kluczowym znaczeniu – umożliwia pracę na głębokości ok. 1300 m, gdzie średnia temperatura pierwotna górotworu wynosi ok. 50 stopni Celsjusza.