Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 194 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Rzecznik Kremla oświadczył, że Viktor Orban, w czasie wizyty w Moskwie, nie przekazał żadnych wiadomości Władimirowi Putinowi. Premier Ukrainy rozmawiał z kanclerzem Niemiec o dostawach niemieckich czołgów dla ukraińskiej armii.

Według ukraińskiego Sztabu Generalnego Władimir Putin miał wydać ukraińskiej armii rozkaz, by całe terytorium obwodu donieckiego zostało zajęte do 15 września.

Reklama

Tzw. bitwa o Donbas, ofensywa rosyjska na wschodzie Ukrainy, której celem jest zajęcie przez rosyjską armię i prorosyjskich separatystów całego terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego, trwa od 19 kwietnia.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Putin o walkach na Ukrainie: Lokalni mieszkańcy walczą lepiej niż żołnierze Prezydent Rosji Władimir Putin, podczas spotkania z uczestnikami Wszechrosyjskiego Młodzieżowego Forum Ekologicznego stwierdził, że na Ukrainie formacje tworzone z lokalnych mieszkańców walczą lepiej niż zawodowi żołnierze.

- Działania ofensywne wroga nie kończą się powodzeniem. Wróg nadal próbuje prowadzić działania ofensywne na kluczowych kierunkach, w tym w rejonie Bachmutu i Awdijiwki. Tam wróg naciera od wielu tygodni, przekładając, jak mówią, ostateczną datę osiągnięcia administracyjnych granic obwodów donieckiego i ługańskiego. Jednak ich działania są nieskuteczne - powiedział Kyryłenko w Biełsacie.



Reklama

Według Kyryłenki ukraińska armia kontroluje obecnie ok. 45 proc. terytorium obwodu donieckiego. Kontrolowane przez Ukrainę terytorium ma być stale ostrzeliwane przez Rosjan co - jak mówił gubernator - niestety prowadzi do wzrostu liczby ofiar cywilnych.

Bitwa o Donbas, ofensywa rosyjska na wschodzie Ukrainy, rozpoczęła się 19 kwietnia



- Wróg nie odnosi sukcesów na froncie, mimo licznych operacji ofensywnych. Ale ostrzeliwuje obwód, infrastrukturę, a także tereny zamieszkane wzdłuż linii frontu i w całym obwodzie, w rzeczywistości, każdego dnia. Wynikiem ostrzału są, niestety, ofiary wśród cywilów i ranni każdego dnia.