Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 177 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent USA, Joe Biden, ma ogłosić nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy.

- Wydarzenia wokół Ukrainy pokazują, że ludzie Zachodu próbują szukać równowagi balansując między działaniami hybrydowymi i otwartym konfliktem z naszym krajem, na który nie przestali się przygotowywać - powiedział Patruszew w czasie spotkania sekretarzy Rad Bezpieczeństwa członków Szanghajskiej Organizacji Współpracy.



Patruszew oskarżył też USA o organizowanie prowokacji, w tym na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

- Na sugestię Amerykanów, Ukraińcy, bez wahania, uderzają na krytyczną infrastrukturę w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Jeśli dojdzie do katastrofy wywołanej działaniami człowieka, jej konsekwencje będą odczuwalne we wszystkich zakamarkach świata. W tym samym czasie, Waszyngton, Londyn i ich poplecznicy, poniosą za to pełną odpowiedzialność - podkreślił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Od kilku tygodni Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o ostrzał okolic Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Rosja oskarża Ukrainę i USA o to, że chcą one dokonać prowokacji i ostrzału elektrowni w piątek, w czasie gdy na Ukrainie przebywa sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres.

Żaden kraj Zachodu nie jest stroną konfliktu Ukrainy z Rosją, jednak wiele państw Zachodu i NATO udziela Ukrainie wsparcia wojskowego. Największe wsparcie w postaci sprzętu wojskowego płynie na Ukrainę z USA - wartość amerykańskiej pomocy wojskowej płynącej na Ukrainę z USA od początku wojny przekroczyła 10 mld dolarów.