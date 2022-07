"W celu dalszego wsparcia sił lądowych Ukrainy minister Lambrecht podjęła decyzję o przekazaniu partii 16 czołgów mostowych Biber. Można je wykorzystać do pokonywania wody i innych przeszkód na polu walki" - poinformowało niemieckie Ministerstwo Obrony.

W rozszerzonym opisie zaznaczono, że Bibery służą do szybkiego tworzenia mostów dla wojsk do pokonywania przeszkód wodnych i trudnego terenu, gdy szerokość pożądanej przeprawy nie przekracza 20 metrów. Każdy z elementów mostu ma około 11 metrów długości (stworzony most ma 22) i cztery metry szerokości. Taki most może również wspierać ciężkie pojazdy pancerne.

W piątek pojawiła się również informacja, że Macedonia Północna przekaże Ukrainie czołgi T-72.

