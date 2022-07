Nagranie pokazujące wykorzystanie sprzętu opublikowali żołnierze 10. Górskiej Brygady Szturmowej. Onet podaje, że wyrzutnie, nazywane „Wampirami”, Czechy dostarczyły na Ukrainę jeszcze w kwietniu.

Reklama

RM-70 Vampire to unowocześniona wersja wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej, zaprojektowanej jeszcze w Czechosłowacji (pełna nazwa to „raketomet vzor 1970”). Wyrzutnia umieszczona jest na podwoziu ciężarówki Tatra T-815-7, która ma zasięg około tysiąca km i prędkość maksymalną 90 km/h. Wyrzutnie posiadają nowoczesne systemy naprowadzania. Wyrzutnia w ciągu minuty może przejść z pozycji ostrzałowej do transportowej, a w ciągu 20 sekund wystrzelić 40 pocisków.

Na opublikowanym przez Ukraińców nagraniu można zobaczyć grad pocisków, wystrzelonych w kierunku wroga. Zasięg wyrzutni wynosi 20 km.

Oryginalny wariant RM-70 powstał na bazie sprzętu radzieckiego - miał być cięższa i lepiej wykonana wersja wyrzutni BM-21 Grad.

Na Ukrainę trafiło około 20 tego typu systemów, ale nie jest znana liczba rakiet, która towarzyszyła temu transferowi.