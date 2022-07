Wśród zawodów, które znalazły się na ministerialnej liście, są m.in. lekarze, weterynarze, prawnicy, dziennikarze, księgowi, psycholodzy, tłumacze, kucharze, programiści, muzycy itp.

Nakaz dotyczy wszystkich kobiet - w ciąży, kobiet z małoletnimi dziećmi i gospodyń domowych – jeśli mają odpowiedni zawód, muszą zarejestrować się w wojsku.

Następnie zostanie określona przydatność każdej kobiety do służby wojskowej, w zależności od stanu zdrowia i innych okoliczności.

Pod uwagę będzie brany zarówno dyplom, jak i zawód, którym kobieta faktycznie wykonuje. Jeśli chodzi o samozatrudnione, być może zawód zostanie określony przez klasyfikator rodzajów działalności gospodarczej, który obejmuje wszystkie możliwe obszary pracy przedsiębiorstw.

Uchylanie się od rejestracji grozi grzywna od 5100 do 8500 hrywien lub rocznym okresem prac "poprawczych".



Po zarejestrowaniu kobiety, podobnie jak mężczyzn, obejmie zakaz podróżowania za granicę.



Już przebywający za granicą poborowi po powrocie do domu muszą w ciągu siedmiu dni zarejestrować się w terytorialnym ośrodku werbunkowym w miejscu zamieszkania. Jednak Ukrainki, które obecnie przebywają za granicą, do czasu wpisu do ewidencji wojskowej, nie będą wcielane do wojska.

Mobilizacji nie podlegają - bez względu na płeć - osoby, które mają troje lub więcej małoletnich dzieci, samodzielnie wychowują małoletnie dziecko lub dziecko niepełnosprawne, muszą stale opiekować się chorą żoną, mężem lub rodzicami, mają małoletnie dziecko, a jeden z małżonków jest w trakcie odbywania służby wojskowej.