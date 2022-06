Od pewnego czasu w zachodnich mediach pojawiają się pogłoski, że Putin jest poważnie chory, a być może nawet choroba, na którą cierpi jest śmiertelna.

- Nie wiem co jest Władimirowi Putinowi. Sądzę, że jest poważnie chory, ale to bardziej skomplikowana choroba niż ta, o której się mówi. To choroba braku szacunku do naszych obywateli, choroba zadawania tortur naszemu krajowi - powiedział Zełenski w rozmowie z NBC.

- I nie chodzi tu o jedną osobę. Wiele osób wokół prezydenta Federacji Rosyjskiej jest chorych na to samo. Nadmierne ambicje, niezrozumienie i brak szacunku prawa międzynarodowego, ludzkiego życia. Dla nich to jest nic. Choroba jest groźna dla naszego państwa. Reszta to plotki, które mnie nie interesują - dodał ukraiński prezydent.



Zełenski mówił też, że Rosja mówi o "nazizmie" na Ukrainie, aby dokonać demonizacji ukraińskiego państwa. - Oni manifestują nazizm w tych cierpieniach, w zbrodniach, które popełniają - podkreślił.

- Rosjanie wiedzą, że członkowie mojej rodziny byli torturowani przez nazistów w czasie II wojny światowej. Mamy znacznie niższy poziom antysemityzmu w kraju w porównaniu z większością państw - dodał Zełenski.

- Usprawiedliwiają swoje własne zbrodnie - podsumował Zełenski odnosząc się do oskarżeń o nazizm pod adresem Ukrainy.