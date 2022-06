Johnson ocenił, że wojna na Ukrainie jest "szalona i maczystowska".

- Gdyby Putin był kobietą, którą oczywiście nie jest, ale gdyby był, naprawdę nie sądzę, że rozpocząłby szaloną, maczystowską wojnę najeźdźczą i rozpętał przemoc w sposób, w jaki to zrobił - stwierdził Johnson.

- Jeśli chcecie doskonałego przykładu toksycznej męskości, to jest nim to, co on robi na Ukrainie - dodał.



Johnson stwierdził też, że u władzy powinno znajdować się więcej kobiet i dodał, że Zachód musi wesprzeć Kijów w jego działaniach militarnych, aby pomóc zmienić dynamikę konfliktu i sprawić, by Wołodymyr Zełenski znalazł się "w najlepszej możliwej pozycji do rozmów, gdy rozmowy ostatecznie nadejdą".

- Naprawdę chcemy dać Ukraińcom strategiczną wytrwałość - stwierdził Johnson.