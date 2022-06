Dmitrij Polyansky, pierwszy zastępca stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ, sugeruje, że atak na centrum handlowe w Krzemieńczuku był kolejną ukraińską prowokacją

"Wygląda na to, że mamy do czynienia z nową ukraińską prowokacją w stylu Buczy. Musimy poczekać, co powie nasze Ministerstwo Obrony, ale jest już zbyt wiele rzucających się w oczy niespójności" - napisał Poliański.

"Właśnie tego potrzebuje kijowski reżim, aby przed szczytem NATO Skupić uwagę na Ukrainie" - dodał rosyjski polityk.

W poniedziałkowe popołudnie rosyjskie rakiety spadły na centrum handlowe w Krzemieńczuku. Po południu w dzień powszedni mogło tam przebywać nawet 1000 osób.

Centrum handlowe stanęło w płomieniach, do tej pory ustalono, że zginęło 13 osób, a ponad 50 jest rannych, ale nie są to ostateczne dane.

Rosja utrzymuje, że masakra cywilów w Buczy także jest ukraińską prowokacją, mimo że brytyjskie i amerykańskie analizy zdjęć satelitarnych wskazują, że to Rosjanie zamordowali setki mieszkańców ukraińskiego miasta.