- Żołnierze ukraińscy poddają się pod Lisiczańskiem i Siewierodonieckiem - powiedział podpułkownik Milicji Ludowej samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Andriej Maroczko.

- Teraz na całej linii frontu na tym obszarze, zarówno lokalnie, jak i masowo, ma miejsce kapitulacja. Dotyczy to również grupy Lisiczańsk-Siewierodonieck, jak również to również grupy Hirśke -Zołote – powiedział Maroczko na antenie publicznej telewizji Pierwyj kanał.

- Od godziny 16.00 zostałem poinformowany o dwóch takich kapitulacjach, po dziesięć osób każda – dodał Maroczko, podkreślając, że poddawać się mają ukraińscy wojskowi o różnych stopniach.

Przeczą tym doniesieniom najnowsze informacje, podane przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. „Na kierunku donieckim nieprzyjaciel nadal ostrzeliwuje jednostki Sił Obronnych z artylerii, rakiet, moździerzy i czołgów wzdłuż linii kontaktu. Swoje główne wysiłki skoncentrował na obszarach Siewierodoniecka i Bachmuta, aby przejąć kontrolę nad Siewierodonieckiem i Mykołajewką” - czytamy w najnowszym komunikacie, opublikowanym na Facebooku.



„Wojska ukraińskie zatrzymały ofensywę na południowych obrzeżach Lisiczańska, zadały wrogowi straty i zmusiły go do odwrotu. Rosyjscy najeźdźcy zbierają rezerwy do wznowienia ofensywy. Obrońcy ukraińscy zatrzymali również ofensywę wroga pod Boriwśke” - podkreślono.