W komunikacie departament podkreśla, że od początku kadencji Joe Bidena Stany Zjednoczone przeznaczyły dla Ukrainy na pomoc w zakresie bezpieczeństwa 6,3 mld dolarów, w tym 5,6 mld od początku rosyjskiej inwazji.



W nowym pakiecie znajdzie się 18 haubic M777, 36 000 pocisków amunicji 155 mm, 18 pojazdów taktycznych do holowania haubic HIMARS, dodatkowa amunicja do rakietowych systemów artyleryjskich wysokiej mobilności, cztery pojazdy taktyczne do odzyskiwania sprzętu, części zamienne i inny sprzęt artyleryjski - o łącznej wartości ok. 350 mln dolarów.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Prezydent Biden oficjalnie potwierdza miliardową pomoc dla Ukrainy Po dzisiejszej rozmowie z prezydentem Zełenskim, prezydent Biden ogłosił, że potwierdza wcześniejsze zobowiązanie dotyczące wspierania Ukrainy. Ogłosił dwa pakiety pomocy - militarnej i humanitarnej.

W pakiecie o wartości 650 milionów dolarów w ramach Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) Stany Zjednoczone wysyłają dwa systemy obrony wybrzeża Harpoon, a także tysiące „bezpiecznych radiotelefonów” i tysiące urządzeń noktowizyjnych, celowników termicznych i innych urządzeń optycznych.



Pakiet USAI obejmuje również finansowanie „na szkolenia, konserwację, utrzymanie, transport i koszty administracyjne.