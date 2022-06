Siewierodonieck, o który walki trwają już od półtora tygodnia i położony po drugiej stronie Dońca Siewierskiego Lisiczańsk, to dwa ostatnie duże miasta kontrolowane przez Ukraińców w obwodzie ługańskim, który jest niemal w pełni kontrolowany przez Rosjan.



Dowódca walczącego w Siewierodoniecku batalionu Gwardii Narodowej, Petro Kusyk mówi, że Ukraińcy wciągają Rosjan w walki uliczne, aby zneutralizować przewagę Rosjan jeśli chodzi o wsparcie artyleryjskie.



- Wczoraj był dla nas udany dzień - podjęliśmy kontrofensywę i w niektórych częściach miasta odepchnęliśmy Rosjan o jedną lub dwie przecznice. W innych oni nas odepchnęli, ale tylko o jeden czy dwa budynki - mówi Kusyk.

- Wczoraj okupanci ponieśli poważne straty - gdyby każdy dzień był jak wczorajszy, to skończyłoby się szybko - dodaje.



Jednocześnie dowódca batalionu walczącego w Siewierodoniecku mówi, że ukraińskie siły cierpią z powodu "katastrofalnego" braku wsparcia artyleryjskiego, które umożliwiłoby ostrzelanie pozycji artylerii wroga.

- Nawet bez zestawów artyleryjskich trzymamy się mocno. Jest rozkaz, aby utrzymywać pozycje, więc je utrzymujemy. To niesamowite, co chirurdzy robią bez odpowiedniego sprzętu, by ratować życie żołnierzy - podkreśla Kusyk.



Tymczasem na południu Ukrainy, jak informuje resort obrony Ukrainy, ukraińskie wojsko przeprowadziło udaną kontrofensywę i odzyskało część terytorium w obwodzie chersońskim. Rosjanie mieli ponieść tu ciężkie straty.