Tym samym łączna pomoc finansowa Banku Światowego dla Ukrainy zwiększyła się do ponad 4 miliardów dolarów.



W wydanym oświadczeniu Bank Światowy podaje, że zatwierdzona właśnie pomoc finansowa opiera się na gwarancjach Wielkiej Brytanii, Holandii, Litwy i Łotwy. Projekt jest także wspierany przez równoległe finansowanie ze strony Włoch oraz wkład z nowego Zbiorowego Funduszu Powierniczego Darczyńców.

Ukraina podkreśla, że potrzebuje co najmniej 5 mld dolarów miesięcznie, by zachować płynność finansową w związku z tym, że inwazja Rosji z 24 lutego i konieczność stawiania oporu Rosjanom doprowadziła do znacznego ograniczenia w funkcjonowaniu ukraińskiej gospodarki.

Państwa tworzące grupę G-7 zobowiązały się w maju do przekazania Ukrainie pomocy finansowej w wysokości 9,5 mld dolarów, co zwiększy wysokość ich łącznej, niemilitarnej pomocy dla Ukrainy do blisko 20 mld dolarów.

Bank Światowy pracuje z państwami-darczyńcami, aby wykorzystać różne programy finansowe do wsparcia systemu ochrony zdrowia, edukacji, pomocy socjalnej oraz infrastrukturę krytyczną na Ukrainie.