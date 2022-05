Brytyjski minister poinformował, że ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, ministrem infrastruktury Ołeksandrem Kubrakowem rozmawiał na temat infrastruktury, którą można by stworzyć, by zapewnić możliwość eksportu zboża z Ukrainy. - Jestem szczególnie zaniepokojony sytuacją na Ukrainie, widzieliśmy tę barbarzyńską inwazję Putina - powiedział w rozmowie ze Sky News.

Reklama

- Naprawdę martwi mnie to, że wiele osób straciło życie na Ukrainie, a jeszcze więcej może je stracić na świecie z powodu niedoborów zboża i żywności - podkreślił Grant Shapps dodając, że liczba ofiar może być wyższa od liczby osób, które zginęły na skutek działań wojennych podczas wojny Rosji z Ukrainą.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Kiedy skończy się wojna Rosji z Ukrainą? Zełenski: Dziś nie można przewidzieć - Każdy dzień wojny to wzrost globalnych zagrożeń, nowa szansa dla Rosji na wywołanie destabilizacji w innych częściach świata, nie tylko w Europie - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dodając, że "potrzebna jest znacznie większa presja na Rosję".

Zdaniem ministra, są różne sposoby na zapewnienie możliwości eksportu zboża i innych towarów z Ukrainy, a także na umożliwienie Ukrainie importu. - Uważam, że to całkowicie niezbędne (by to zapewnić - red.), ponieważ w przeciwnym razie może być klęska głodu, której (liczba ofiar) może przyćmić liczbę ofiar samej wojny - mówił polityk.

Minister został zapytany o sugestie, że Wielka Brytania mogłaby wysłać okręty do portu w Odessie, by eskortowały statki eksportujące towary z Ukrainy. - Nie mogę wchodzić w szczegóły, jest w tym wiele zawiłości - odparł, wymieniając w tym kontekście zaminowane wody w pobliżu portu. Zdaniem sekretarza transportu, nastawienie Rosji i jej prezydenta Władimira Putina "mogłoby bardzo utrudnić" przeprowadzenie takiej operacji.

Reklama

- Najważniejsze jest to, iż trudno przecenić, do jakiego stopnia Ukraina była i jest spichlerzem świata - podkreślił brytyjski minister.