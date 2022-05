Rosja kontroluje obecnie Chersoń, stolicę obwodu chersońskiego i dużą część terytorium obwodu graniczącego z okupowanym przez Rosjan od 2014 roku Krymem. Chersoń był pierwszym dużym miastem, które po 24 lutego wpadło w ręce Rosjan (od tego czasu Rosjanie zdobyli jeszcze Mariupol).

Po zajęciu Chersonia Rosjanie zainstalowali w mieście nowe władze obwodowe i zaczęły wprowadzać rosyjskiego rubla jako oficjalny środek płatniczy.

Teraz RIA cytuje Kiriła Stremousowa, zastępcę gubernatora kolaboracyjnej wojskowo cywilnej administracji obwodowej, który mówi, że na terenie obwodu chersońskiego "powinna istnieć rosyjska baza wojskowa".



- Poprosimy o to. To jest to czego chcą wszyscy mieszkańcy. To jest kluczowe i będzie gwarancją bezpieczeństwa dla obwodu i jego mieszkańców.

Wcześniej pojawiały się doniesienia, że Rosjanie chcą zorganizować w Chersoniu pseudoreferendum, które miałoby doprowadzić do powołania na terenie obwodu samozwańczej, separatystycznej Chersońskiej Republiki Ludowej.