- Jedność Ukraińców z Polakami jest czymś stałym, czego nikt nie złamie - podkreślił Zełenski.



Reklama

Prezydent Ukrainy mówił, że "znaleziono rozwiązanie, które zrewolucjonizuje porządki na granicy Ukrainy" z Polską. - Wprowadzamy wspólną kontrolę celną z Polską. To znacząco przyspieszy procedury na granicy. To usunie także większość zagrożeń korupcyjnych. Ale to także początek naszej integracji z wspólną przestrzenią celną Unii Europejskiej. To prawdziwie historyczny proces - stwierdził.

W niedzielę prezydent Andrzej Duda wystąpił na forum parlamentu Ukrainy, Rady Najwyższej, stając się pierwszym zagranicznym przywódcą, który przemawiał w ukraińskim parlamencie od początku wojny na Ukrainie.



Mówiąc o stosunkach polsko-ukraińskich Zełenski opisał je jako "wreszcie całkowicie wolne od kłótni i dziedzictwa starych konfliktów". - To osiągnięcie - historyczne osiągnięcie dla naszego narodu. Chciałbym, aby braterstwo między Ukraińcami a Polakami trwało wiecznie. Tak jak dziś mówiłem przed parlamentarzystami, nasza jedność Ukraińców i Polaków jest stałą, której nikt nie złamie - podkreślił.

Reklama

Chciałbym, aby braterstwo między Ukraińcami a Polakami trwało wiecznie Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

Zełenski poinformował też o ustanowieniu nowego odznaczenia "by uhonorować te miasta w partnerskich krajach, które pomogły Ukraińcom najbardziej". - Rzeszów został pierwszym takim (odznaczonym) miastem. Miasto zbawiciel - podkreślił.



Prezydent Ukrainy zapowiedział też prace nad ustawą, będącą ukraińskim odpowiednikiem ustawy przyjętej przez polski Sejm, która przyznaje Ukraińcom szukającym schronienia przed wojną w Polsce dostęp m.in. do świadczeń socjalnych czy polskiej ochrony zdrowia. - Będzie właściwym gestem przyjąć podobną ustawę na Ukrainie. Oby obywatele Polski nigdy nie musieli korzystać z takich przepisów. Ale okażmy w ten sposób naszą wdzięczność i nasz szacunek - mówił Zełenski.