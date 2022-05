Wojna Rosji z Ukrainą zakłóciła eksport zboża z Ukrainy przez porty na Morzu Czarnym, które są obecnie blokowane przez Rosję. Sytuacja ta zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu w krajach północnej Afryki i Bliskiego Wschodu.



Kwota 30 mld dolarów obejmuje 12 mld dolarów na wsparcie nowych projektów i 18 mld dolarów na już istniejące projekty. Środki te zostały już zatwierdzone, ale nie zostały jeszcze rozdysponowane.

"Ceny żywności rosną, co ma dewastujący wpływ na najbiedniejszych" - oświadczył prezes Banku Światowego, David Malpass. "Aby wysłać sygnał i ustabilizować rynki, kluczowe jest, aby aby kraje świata wydały teraz jasne oświadczenia o przyszłym wzroście produkcji w reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę” - dodał.



Bank Światowy chce - w ramach nowych projektów - wesprzeć rolnictwo oraz ochronę socjalną, by złagodzić skutki wzrostu cen żywności dla najuboższych oraz sfinansować projekty mające na celu nawodnienie i irygację pól uprawnych. Większość środków trafi do Afryki, na Bliski Wschód, do wschodniej Europy, a także do środkowej i południowej Azji.

500 mln Tyle na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego ma przeznaczyć Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Dodatkowe środki na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego przeznaczyć ma także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który zadeklarował przeznaczenie na ten cel 500 mln euro w ramach wartego 2 mld euro pakietu pomocowego dla Ukrainy i krajów regionu doświadczonych przez wojnę. Z tej kwoty Ukraina otrzyma 200 mln euro, a kraje sąsiadujące z nią - 300 mln euro.