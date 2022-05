Emine Dżaparowa mówiła o sytuacji mieszkańców Krymu w trakcie 34. sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie.

Wiceszefowa MSZ powiedziała, że Ukraińcy, którzy odmówią przystąpienia do armii, mogą trafić do więzienia. Dodatkowo przywódcy Tatarów krymskich i działacze ukraińscy są aresztowani i więzieni pod zarzutem szpiegostwa, sabotażu i terroryzmu.

- Na sytuację na Krymie kładzie się cień nowej fali aktywnej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainie. Ukraińcy na Krymie są wcielani do armii rosyjskiej i zmuszani do walki przeciwko swojej ojczyźnie. Odmowa jest karana aresztem i więzieniem. Pozbawia się ich prawa do posiadania ziemi na Krymie, do nauki w języku ojczystym. Instytucje religijne są zamykane przez władze okupacyjne" - powiedziała.

Za szpiegostwo, sabotaż lub terroryzm grozi do 20 lat więzienia.