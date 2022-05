W niedawnym tekście dla Rzeczpospolitej („Tykająca bomba”, 18.4.2022) W. M. Orłowski rysuje wizję kredytów frankowych jako „nierozbrojonej bomby”, która może wybuchnąć z „niszczycielskimi skutkami” dla polskiej gospodarki. Pomijając pytanie, czy – nawet metaforyczne – odniesienia do okrutnej wojny w Ukrainie są tu najwłaściwsze, tekst stawia kilka tez co do prawa UE i jego relacji z ekonomią, które wymagają wyjaśnienia.