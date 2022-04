Gazprom w środę poinformował, że wstrzymuje dostawy gazu do Polski i Bułgarii do czasu, aż kraje te zaczną płacić za dostawy gazu w rublach.



- Ostrzegaliśmy przed tym od pewnego czasu, ale będziemy stać ramię w ramię z naszymi polskimi przyjaciółmi i sojusznikami - stwierdził Raab w rozmowie ze Sky News.

Czytaj więcej Polityka Von der Leyen: Rosja kolejny raz wykorzystuje gaz jako narzędzie szantażu Planujemy skoordynowaną reakcję Unii Europejskiej na wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu do odbiorców w Europie - zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

- To (wstrzymanie dostaw gazu - red.) będzie miało... bardzo niszczący efekt na Rosję, ponieważ staje się ona coraz bardziej i bardziej, nie tylko politycznym pariasem, ale też gospodarczym pariasem - dodał.

- Musimy wykazać się solidarnością. W sposób oczywisty to, co dziś obserwujemy, to potrzeba uwolnienia się od zależności od Rosji - mówił też Raab.

- Jedno jest oczywiste. Nie możemy pozwolić, by takie nękanie, niezależnie od tego, czy jest to wojna gospodarcza czy wojna militarna, okazywało się skuteczne - podkreślił brytyjski wicepremier.