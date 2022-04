Czechy są jednym z najbardziej aktywnych krajów wspierających ukraińskie wojsko darowiznami i sprzedażą broni i amunicji, w tym dostawami czołgów z czasów sowieckich, wyrzutni rakietowych, haubic, bojowych wozów piechoty i broni przeciwlotniczej.

Dziś resort obrony poinformował, że czeskie zakłady będą naprawiać ukraiński sprzęt, w tym czołgi, który uległ awarii podczas walk.

Pozwoli to wykorzystać potencjał czeskich firm przemysłu obronnego do szerszych prac, w tym remontów i doprowadzenia sprzętu długo przechowywanego w magazynach do stanu umożliwiającego pełną eksploatację.



Pierwszy kontrakt obejmie naprawę bliżej nieokreślonej liczby czołgów T-64 z czasów sowieckich.

Zapowiedziano, że czołgi T-64 będą naprawiane w prywatnej firmie handlowej i produkcyjnej CZECHOSLOVAK GROUP, która jest również jednym ze źródeł sprzętu wysyłanego na Ukrainę.

Remonty będą wykonywane w zakładach czeskich firm w Czechach i na Słowacji - poinformowało ministerstwo.