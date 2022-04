Sekretarz prasowa Białego Domu, Jen Psaki, powtórzyła w poniedziałek, że obecnie nie ma planów, by prezydent USA, Joe Biden, udał się z wizytą na Ukrainę. To komentarz do słów prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, który w rozmowie z CNN zachęcał Bidena do przyjazdu na Ukrainę.