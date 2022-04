Oskarżony o zdradę stanu Wiktor Medwedczuk, bliski przyjaciel Putina, na początku rosyjskiej inwazji uciekł z aresztu domowego. Kilka tygodni później został zatrzymany na terytorium Ukrainy, ubrany w ukraiński mundur.

Medwedczuk zwrócił się do prezydentów Rosji i Ukrainy o dokonanie wymiany - jego za obrońców i mieszkańców Mariupola. "którzy znajdują się tam i nie mają możliwości opuszczenia miasta korytarzami humanitarnymi".

Z kolei o wymianę na Medwedczuka miało poprosić dwóch Brytyjczyków, ochotników walczących po stronie Ukrainy, wziętych przez Rosjan do niewoli.



Aiden Aslin i Shaun Pinner zwrócili się do premiera Borisa Johnsona o doprowadzenie do tej wymiany.



Nagranie zostało opublikowane w kanale Rossija-1 państwowej telewizji.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Aiden Aslin and Shaun Pinner, who had been serving in the Ukrainian marine have called on Boris Johnson to help exchange them for pro-Moscow politician Viktor Medvedchuk who is currently detained in Kyiv. <a href="https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Russia</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ukraine</a> <a href="https://t.co/nmsNc83VmG">pic.twitter.com/nmsNc83VmG</a></p>— JOHN (@JohnJohn943) <a href="https://twitter.com/JohnJohn943/status/1516016725103620096?ref_src=twsrc%5Etfw">April 18, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

