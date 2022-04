Rosja potwierdziła w nocy z czwartku na piątek, że krążownik Moskwa, okręt flagowy Floty Czarnomorskiej, zatonął po tym jak wcześniej, w wersji podanej przez stronę rosyjską, doznał poważnych uszkodzeń w wyniku eksplozji amunicji na pokładzie. Krążownik miał zatonąć - jak podał rosyjski resort obrony - w czasie holowania do portu w Sewastopolu, do czego przyczynić miała się burza.

Tymczasem strona ukraińska informuje, że Moskwa doznała uszkodzeń w wyniku trafienia dwoma pociskami Neptun - pociskami przeciwokrętowymi ukraińskiej produkcji.

- Nie, prezydent nie planuje podróży po Rosji w najbliższych dniach - tak Pieskow odpowiedział na pytanie czy Putin uda się do Seastopola w związku z zatonięciem okrętu.

Ze słów Pieskowa wynika też, że Putin nie planuje spotkania z kierownictwem resortu obrony Rosji, na którym miałaby zostać przeanalizowana sytuacja po zatonięciu krążownika.

Pieskow nie chciał też podawać żadnych szczegółów dotyczących zatonięcia okrętu. Dziennikarzy odesłał do armii. - To ich prerogatywa. Wasze pytania nie odnoszą się do nas - mówił dziennikarzom w czasie konferencji prasowej.