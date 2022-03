Zełenski mówił, że Ukraina nie pogodzi się z bierną postawą niektórych państw, jeśli chodzi o nakładanie sankcji na Rosję.



- Ukraina nie może się pogodzić i nie pogodzi się z bierną postawą niektórych państw wobec Rosji. Nie powinno być żadnych "zawieszonych" pakietów sankcji - jeśli rosyjskie wojska coś zrobią, wówczas będzie odpowiedź - mówił Zełenski.



Prezydent Ukrainy przypominał, że taką samą postawę państwa Zachodu przyjmowały pod koniec ubiegłego roku, gdy Ukraina apelowała o nałożenie na Rosję natychmiastowych sankcji, aby przeciwdziałać inwazji.

- Jest wiele sygnałów i ostrzeżeń, że sankcje zostaną zaostrzone, wprowadzone zostanie embargo na rosyjską ropę w Europie, jeśli Rosja użyje broni chemicznej. Brak mi słów. Tylko pomyślcie, do czego to wszystko doszło. Czekanie na broń chemiczną... My, żywi ludzie, mamy czekać... Czy wszystko co rosyjska armia już robi nie zasługuje na embargo na ropę? Czy bomby fosforowe na to nie zasługują? Czy ostrzeliwanie zakładów chemicznych lub elektrowni jądrowej na to nie zasługuje? - pytał Zełenski.



Unia Europejska wciąż dyskutuje na temat kolejnego pakietu sankcji, w tym embarga na surowce energetyczne z Rosji.