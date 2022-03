Na galach wręczenia Oscarów nie brakowało skandali. Bójka to jednak coś nowego

Mniejsze i większe skandale w trakcie ceremonii rozdania Oscarów to nic zaskakującego. W historii nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej dochodziło do wielu zaskakującej wydarzeń. Nigdy jednak – do rękoczynów podczas wręczenia statuetek.