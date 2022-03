Wcześniej gubernator obwodu czernihowskiego, Wiaczesław Czaus, poinformował, że Czernihów został okrążony przez rosyjskie wojska. Miasto ma znajdować się pod ostrzałem artylerii, jest też atakowanie z powietrza.

150 tys. Tyle osób przebywało w Czernihowie jeszcze w środę

Już w środę pod adresem Rosjan pojawiły się oskarżenia, że ci robią zakładników z mieszkańców oblężonego miasta, w którym sytuacja jest na tyle trudna, że władze miały wprowadzić m.in. racjonowanie wody pitnej.

W Czernihowie jeszcze w środę przebywało ok. 150 tysięcy osób, którym Rosjanie odcięli drogę ewakuacji do Kijowa bombardując most na rzece Desnie.



W piątek Rosjanie mieli zamknąć pierścień okrążenia wokół miasta.

W Czernihowie od kilku dni nie ma elektryczności.