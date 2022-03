- Zaczęliśmy konsultacje z naszymi sojusznikami na temat dostarczenia pocisków przeciwokrętowych Ukrainie - powiedział przedstawiciel administracji USA cytowany przez agencję Reutera.

- Możemy mieć tu do czynienia z pewnymi technicznymi wyzwaniami na drodze do realizacji tego, ale to coś, na temat czego konsultujemy się z sojusznikami i rozpoczęliśmy pracę nad tym - dodał.



Mówiąc o atmosferze na szczycie NATO przedstawiciel amerykańskiej administracji mówił o "niezwykłym zjednoczeniu" i "zdecydowaniu" członków Sojuszu.

Do uczestników szczytu NATO, za pomocą wideołącza, z wystąpieniem zwrócił się prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Zełenski wzywał członków Sojuszu do udzielenia Ukrainie większej pomocy wojskowej - mówił m.in. o tym, że Ukraina chciałaby uzyskać od państw NATO czołgi.



Państwa NATO dostarczały dotychczas Ukrainie m.in. pociski przeciwpancerne i przeciwlotnicze, a w ostatnim czasie na Ukrainę miały być skierowane także poradzieckie mobilne systemy obrony przeciwlotniczej.

W czwartek ukraińska marynarka wojenna poinformowała o zatopieniu w pobliżu portu w Berdiańsku rosyjskiego okrętu desantowego "Orsk".