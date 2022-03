To było przemówienie pełne emocji, ale i głębokiego realizmu. Kilkunastominutowe wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego przed Kongresem USA wygłoszone z oblężonego Kijowa przerwał ściskający za serce film: najpierw życie w pokoju przed rosyjską inwazją na ukraińskie miasta, potem drastyczne obrazy ludzi uciekających przed bombami, dzieci we krwi, ciał rzucanych do masowych grobów. – Mam prawie 45 lat. Jaki sens ma moje dalsze życie, jeśli nie mogę zapobiec śmierci dzieci? – pytał Zełenski. I wezwał Joe Bidena, aby był nie tylko przywódcą USA, ale i całego wolnego świata, angażując się jeszcze mocniej w obronę Ukrainy.

Poruszenie, jakie wywołał w Kongresie, ukraiński prezydent chce od razu przekuć na konkretne decyzje, które uratują jego kraj, a jednocześnie będą do zaakceptowania dla Ameryki.

Jeszcze we wtorek Zełenski przyznał, że nie ma szans, aby Ukraina znalazła się w NATO. W środę w Kongresie uznał, że „skoro za dużo jest prosić” sojusz o strefę zakazu lotów, co w ocenie Białego Domu doprowadzi do III wojny światowej, to jest inny pomysł na pokonanie Rosji. Chodzi o dostarczenie Ukraińcom jeszcze bardziej wyrafinowanej broni zdolnej powstrzymać dominację Rosjan w powietrzu, jak pozostające wciąż na służbie niektórych krajów NATO rosyjskie systemy rakietowe S-300 czy również radzieckie myśliwce MiG-29, którymi dysponuje Polska.\

Jeszcze w środę Biden uwolnił kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy wart 800 mln dol. Poza zabójczymi dla rosyjskich samolotów i helikopterów pociskami przeciwlotniczymi krótkiego zasięgu stinger i równie skutecznymi przeciw czołgom javelinami mają się w nim znaleźć drony. Ale w Kongresie narasta poparcie dla przekazania i broni większego zasięgu, o co apelował Zełenski.

Wybitny znawca Rosji Mark Galeotti wskazuje, że po trzech tygodniach ofensywy Rosja nie zdołała zdobyć żadnego poza Chersoniem kluczowego miasta dzięki broni przekazanej Ukrainie przez Zachód, ale także katastrofalnym błędom rosyjskiej armii, jak brak zabezpieczenia kolumn pancernych przed uderzeniem partyzanckim i niezdolność do likwidacji ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Zdaniem Pentagonu Ukraińcy stracili trzykrotnie mniej myśliwców niż Rosjanie.

Plan Zełenskiego ma być uzupełniony dokręceniem ekonomicznej śruby. Prezydent zaapelował o zmuszenie wszystkich amerykańskich firm do wycofania się z Rosji, o wstrzymanie całego rosyjskiego eksportu i nałożenie sankcji na wszystkich funkcjonariuszy putinowskiego państwa aż do najniższego szczebla. 24 marca Biden leci do Brukseli na szczyt NATO i UE. Będzie przekonywał sojuszników do przyjęcia takich samych sankcji wobec Rosji jak Ameryka.

Czy ta presja skłoni Rosję do pokoju? Szef MSZ Sergiej Ławrow twierdzi, że obie strony są bliskie porozumienia, w tym w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Moskwy i neutralności dla Kijowa. Także Zełenski uznał, że podejście Kremla staje się „coraz bardziej realistyczne”.