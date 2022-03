Burmistrz Zagrzebia, Tomislav Tomasevic poinformował, że "jest cudem, iż nikt nie zginął", po tym jak wojskowy dron rozmiaru samolotu spadł na miasto w czwartek, ok. godziny 23.

Tu-141

Foto: No machine-readable author provided. Jno~commonswiki assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons