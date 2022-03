Visa w wydanym komunikacie informuje, że „będzie współpracować ze swoimi klientami i partnerami w Rosji, aby zaprzestać wszystkich transakcji Visa w ciągu najbliższych dni”. Następnie „wszystkie transakcje zainicjowane kartami Visa wydanymi w Rosji przestaną działać poza tym krajem, a karty Visa wydane przez instytucje finansowe poza Rosją nie będą już działać w Federacji Rosyjskiej” - czytamy w oświadczeniu.

- Jesteśmy zmuszeni do działania, po niesprowokowanej inwazji Rosji na Ukrainę i niedopuszczalnych wydarzeniach, których byliśmy świadkami - powiedział Al Kelly, prezes i dyrektor generalny Visa Inc. - Żałujemy, że będzie to miało wpływ na naszych cenionych współpracowników oraz na klientów, partnerów, handlowców i posiadaczy kart, których obsługujemy w Rosji - dodał, zwracając jednak uwagę, że „wojna i ciągłe zagrożenie dla pokoju oraz stabilności wymagają, aby zareagować zgodnie z naszymi wartościami”.

