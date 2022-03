150 stacji radiowych na terenie całej Europy o godz. 7.45 zagrały utwór Lennona w 25 państwach.

- Wiemy, że w ciągu swojej stuletniej historii opinia publiczna zwracała się w czasie wojny do mediów publicznych, aby jednoczyć się i szukać informacji - powiedział dyrektor generalny Europejskiej Unii Nadawców Noel Curran.

- To potężne wezwanie do pokoju poprzez kultową pieśń. Jestem dumny, że należę do społeczności, która, gdy świat jest podzielony, może tworzyć chwile, by zjednoczyć ludzi - powiedział Curran.

Utwór, nagrany w lipcu 1969 roku podczas sesji w hotelu na Bahamach, stał się kultowym antywojennymi hymnem, szczególnie wśród amerykańskiej młodzieży, protestującej przeciwko wojnie w Wietnamie.