Cytowany przez CNN przedstawiciel amerykańskiej administracji powiedział, że USA „nie mają powodu wątpić w twierdzenia Ukrainy”, że ta „przyczyniła się” do zatrzymania konwoju, atakując go.



Reklama

- Nadal oceniamy, że konwój, na którym wszyscy się skupiali, utknął w miejscu. Nie mamy powodu, by wątpić w twierdzenia Ukraińców, że tego dokonali, że przyczynili się do jego zablokowania, atakując go – powiedział urzędnik.

Mieszkańcy Kijowa przez wiele dni przygotowywali się na ponad 60-kilometrowy konwój rosyjskich czołgów, pojazdów opancerzonych i artylerii. Spodziewano się, że zgromadzony sprzęt ma posłużyć do ataku na stolicę Ukrainy.

W czwartek brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, powołując się na dane wywiadowcze, że konwój utknął około 30 kilometrów od Kijowa i poczynił „niewielki dostrzegalny postęp” w ciągu ostatnich trzech dni.