"Wsparłam ukraińską armię przekazując jej 10 tys. dolarów i apeluję do was, byście zrobili to samo" - napisała aktorka na Instagramie.

Reklama

"Jest mi bardzo przykro z powodu tego, co się stało i z powodu naszych chłopców. Niektórzy są bardzo młodzi. Szczerze chciałabym, aby to wszystko się skończyło" - napisała Achiedżakowa na Instagramie.

Czytaj więcej Film Filmowcy solidarni z Ukrainą To nie tylko słowa wsparcia. Realne propozycje pomocy płyną już ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich czy z festiwalu EnergaCAMERIMAGE.

Aktorka napisała, że zdecydowała się wesprzeć ukraińską armię ponieważ "nie chce widzieć zniszczonych miast Ukrainy".

Dodała, że jest przekonana, iż pieniądze wysłała "we właściwym kierunku".

Reklama

Jest mi bardzo przykro z powodu tego, co się stało Lija Achiedżakowa, rosyjska aktorka

Rosja 24 lutego rozpoczęła inwazję na Ukrainę określając ją mianem "specjalnej operacji wojskowej na wschodniej Ukrainie". Rosyjskie media informując o działaniach na Ukrainie podają jedynie informacje przekazywane przez rosyjskie władze. Od początku agresji na Ukrainę w rosyjskich miastach dochodzi do antywojennych protestów, których uczestnicy są zatrzymywani przez policję.