Oświadczenie ws. ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Reklama

Mając w pamięci właśnie II wojnę światową, którą rozpoczęła napaść Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę, jednoznacznie potępiamy decyzję przywódców Federacji Rosyjskiej o ataku na Ukrainę. W wyniku działań wojennych giną ukraińscy żołnierze. Są także ofiary wśród ludności cywilnej. Wyrażając solidarność z narodem ukraińskim, apelujemy do wszystkich instytucji państwowych i samorządowych, do Kościołów i związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych i wszystkich ludzi dobrej woli o udzielenie wszelkiego wsparcia obywatelom Ukrainy, którzy w najbliższym czasie mogą szukać schronienia w Polsce. Jest to nasz ludzki i polski obowiązek.

Podpisano:

Imam Rafał Berger

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

Reklama

Dr Ewa Jóźwiak

Redaktor naczelna kwartalnika "Jednota", Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

Rabinka Małgorzata Kordowicz

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

Prof. Stanisław Krajewski

Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Współprzewodniczący ze strony żydowskiej

Reklama

Mufti Tomasz Miśkiewicz, Mufti Muzułmański w RP

Zbigniew Nosowski, Redaktor naczelny kwartalnika „Więź”, Polska Rada Chrześcijan i Żydów,

Współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej

Dr Sebastian Rejak

p.o. Dyrektora American Jewish Committee Central Europe

Bp Jerzy Samiec

Reklama

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Rabin Michael Schudrich

Naczelny Rabin RP

Prof. Agata Skowron-Nalborczyk

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodnicząca ze strony katolickiej

Reklama

Ks. Prof. Andrzej Szostek

b. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1998-2004)

Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku To grupa osób wywodzących się z różnych wspólnot religijnych i organizacji reprezentujących mniejszości, która stawia sobie za cel przeciwstawianie się wykluczaniu i dyskryminacji ze względu na tożsamość religijną, etniczną czy kulturową. Misję Wspólnoty oddają słowa: „W czasach kryzysu autorytetów potrzebny jest donośny głos sprzeciwu wobec nienawiści człowieka do człowieka - głos ludzi sumienia przemawiających razem w imię wzajemnego szacunku, pomimo różnic między nimi”.