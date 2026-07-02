Michał Szułdrzyński: Polska dostanie najnowszą technologię AI. Sukces, który przypomina o cyfrowej zależności

Dostęp do GPT-5.5-Cyber firmy OpenAI wzmacnia polski system cyberbezpieczeństwa i potwierdza bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie pokazuje, że bez budowy własnych kompetencji i suwerenności technologicznej zawsze będziemy zależni od decyzji innych państw.

