Michał Szułdrzyński: Polska dostanie najnowszą technologię AI. Sukces, który przypomina o cyfrowej zależności
Dostęp do GPT-5.5-Cyber firmy OpenAI wzmacnia polski system cyberbezpieczeństwa i potwierdza bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie pokazuje, że bez budowy własnych kompetencji i suwerenności technologicznej zawsze będziemy zależni od decyzji innych państw.
Podpisanie przez NASK i OpenAI porozumienia w sprawie udostępnienia Polsce najbardziej zaawansowanego modelu sztucznej inteligencji twórcy ChatGPT to duże wydarzenie, które ma jednak słodko-gorzki smak.
Dlaczego powinniśmy się cieszyć, że Polska dołącza do elitarnego grona użytkowników GPT-5.5-Cyber
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