To pokazuje, gdzie pod rządami Trumpa zaszła Ameryka, przez tyle dekad lider wolnego świata. Dziś uważa się za upokorzoną, bo kraj desperacko walczący o swoją wolność nie chce złożyć broni. Zełenski sprawił, że król jest nagi. Pokazał, kim jest naprawdę Trump.

Donald Trump proponuje Ukrainie zasadniczo kapitulację

Teraz jedyna nadzieja Ukrainy wiąże się z jej własną, bojową armią. Ale także Europą, która ma już na niedzielnym szczycie w Londynie przedstawić plan wsparcia Ukrainy. To oznacza jednak nie pokój, ale dalszą wojnę, bo, jak powiedział sam Zełenski w Białym Domu, misja rozjemcza Europejczyków bez wsparcia Amerykanów nie jest możliwa. Europejczycy gwarancji bezpieczeństwa sami Ukrainie udzielić nie mogą. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, Kijów wytrzyma jednak w takich warunkach przynajmniej do końca roku. Co będzie dalej – nie wiadomo.

Tylko czy Zełeński miał wybór? Poniosły go emocje, gdy został sprowokowany skandalicznymi uwagami, w szczególności wiceprezydenta J.D. Vance’a. Ale też od początku trzymał się obranej linii. Kijów nie może zgodzić się na zawieszenie broni bez gwarancji bezpieczeństwa USA, bo to tylko da czas Putinowi na przegrupowanie wojsk i ponowny atak. A być może, jeśli zgodziliby się na to Amerykanie, pozwoli na podporządkowanie Ukrainy bez walki, w ramach porozumienia między Waszyngtonem i Moskwą. Zełenski,nie bez racji, uznał, że lepsza jest wojna, niż pokój w wersji, jaką proponuje Trump. Czyli kapitulacja.