Możliwe, że znękana milionem problemów Ameryka potrzebowała takiej kosmicznej mowy motywacyjnej, jaką podczas inauguracji swojej prezydentury wygłosił Donald Trump. Niemniej 47. prezydent uderzył w tak wysokie tony i złożył tak kosmiczne obietnice, że od dziś każdy dzień jego drugiej kadencji będzie trudnym ściganiem się z rzeczywistością. I – co do tego trudno mieć wątpliwości – z góry skazany jest na porażkę; bo nie da stworzyć się raju na ziemi. Nawet, a może przede wszystkim, w Ameryce.

Co mówił Donald Trump podczas swojego zaprzysiężenia?

Czego w tej mowie nie było. Już pierwsze słowa wprowadziły prezydencki pojazd kosmiczny Donalda Trumpa na okołoziemską orbitę: „Złoty wiek Ameryki zaczyna się dziś. Od tego dnia kraj nasz będzie rozkwitać. (…) Przywrócę suwerenność, dobrobyt i wolność. Upadek Ameryki dobiega właśnie końca. (…) Znów będziemy wielkim i szanowanym krajem. (…) Niemożliwe, to jest to, co w Ameryce robimy najlepiej. (…) Oto jestem, Amerykanie przemówili. (…) 20 stycznia jest dla Ameryki dniem wyzwolenia”.

To wszystko niemal doskonała ilustracja anglojęzycznego określenia „overpromise”, czyli polskiej „przesady”. Tyle że w tym przypadku zwykła przesada to mało; overpromise w wydaniu Donalda Trumpa ma wymiar międzyplanetarny. I ma stać się zaklęciem dla całej czteroletniej prezydenckiej kadencji.

Zaprzysiężenie Donalda Trumpa: Po co to niebywałe zadęcie?

Można zadać sobie pytanie, po co to niebywałe zadęcie. Przecież 47. prezydent USA nie jest naiwny. Z pewnością wie, że odbudowa świetności Ameryki, nawet jeśli staje się celem, nie jest możliwa w cztery lata.