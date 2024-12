Kogo wybierze wyborca niezaangażowany: prymusa czy człowieka, który ma wady, ale mimo nich zaszedł wysoko

Oczywiście w tej rozgrywce nie chodzi ani o tradycyjnego wyborcę KO, dla którego to, co mówi Żebrowski o Trzaskowskim jest oczywistą oczywistością, a raport o Nawrockim kompromituje go ostatecznie i definitywnie. Ani o tradycyjnego wyborcę PiS, który wie, że Trzaskowskiego popiera tylko godna pogardy „warszawka”, a Nawrocki, jeśli spotykał się ze złymi ludźmi, to tylko po to, aby po spotkaniu z nim wybierali drogę światła. Chodzi o wyborców niebędących kibicami żadnej ze stron, którzy w pewnym momencie mogą mieć wybór między prymusem a człowiekiem, który ma swoje wady, jak oni, ale mimo tego doszedł bardzo wysoko i mierzy jeszcze wyżej. Na pytanie, czy w takiej sytuacji wyborca niezaangażowany na pewno wybierze tego pierwszego, jeśli ten pozwoli tak ustawić linię podziału, niech każdy odpowie sobie sam.