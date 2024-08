Czytaj więcej Plus Minus Niemcom mylą się powstania 80 lat po Powstaniu Warszawskim Niemcy nie uświadamiają sobie antysłowiańskiego i antypolskiego wymiaru wojny eksterminacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Prezentujemy polskie tłumaczenie tekstu opublikowanego 1 sierpnia w portalu Spiegel Online. Artykuł niemieckiego historyka został napisany przed 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.

Wypełnienie testamentu z 1944 roku

Być może po raz pierwszy tak dużą rolę poświęcono bowiem roli Powstania Warszawskiego jako wyznacznika przyszłości. Prezydent Warszawy zwrócił uwagę, że jeśli Rosja nie myśli dziś o uderzeniu na Polskę, to po części dlatego, że pomna doświadczeń z 1944 roku wie, iż miałaby do czynienia z narodem, który jej tego nie daruje. Trzaskowski wskazał też, że musimy teraz utrzymywać jak najbliższy sojusz z sąsiadem zza Odry, jeśli chcemy, aby wartości drogie powstańcom, takie jak wolność, były bezpieczne. Prezydent Frank-Walter Steinmeier porównał z kolei bohaterstwo walczących z Rosją Ukraińców do insurekcji nad Wisłą sprzed 80 lat. I uznał, że budowa zjednoczonej Europy jest wypełnieniem testamentu bohaterów z 1944 roku. Wśród składających wieńce pod pomnikiem Powstania Warszawskiego, jak zawsze, zabrakło ambasady Rosji. To miara przepaści, jaka dziś dzieli nasze relacje z Berlinem ze stosunkami z Moskwą.