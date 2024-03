Przegłosowany w europarlamencie AI Act definiuje tylko część zagrożeń

Porównywanie AI do zagrożenia bronią atomową wcale nie jest na wyrost, zważywszy na przyszłe możliwości sztucznej inteligencji, która zdecydowanie wyprzedzając człowieka, może stać się nie tylko niebezpiecznym narzędziem w jego rękach, ale też samoistnym bytem o trudnych do przewidzenia zamiarach i... poglądach. Już teraz trzeba się do tego przygotować.

Przegłosowany w europarlamencie AI Act definiuje tylko część zagrożeń (wielu jeszcze nie znamy) i próbuje znaleźć remedium. Najbardziej namacalnym przykładem są obecnie generowane przez AI fałszywe informacje w postaci np. deepfake, które, zacierając granicę między prawdą a fikcją, mogą doprowadzić do manipulacji na niewyobrażalną skalę, choćby w trakcie wyborów. Teraz ma istnieć obowiązek oznaczania takiej ingerencji, np. w zdjęcia czy filmy, choć wyegzekwować go wcale nie będzie łatwo.

Proponowane regulacje nieco „rozwodniły” big techy, strasząc spowolnieniem rozwoju AI, ale i generalnie uderzeniem w innowacyjność światowej gospodarki. To niestety realne zagrożenie. Dobrze ujął to komisarz Thierry Breton w tekście dla „Rzeczpospolitej”: „Ochrona nie powinna utrudniać innowacji. Innowacje nie powinny też osłabiać ochrony”. Cała sztuka polega na tym, by wyważyć wszystkie racje, a regulacje skutecznie egzekwować. O ile w kwestii broni atomowej daleko idące regulacje zawsze mają sens (jeśli są egzekwowane), to w kwestii sztucznej inteligencji łatwo strzelić sobie w stopę. Zwłaszcza jeśli ktoś inny nie będzie miał ograniczeń.