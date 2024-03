Początek tego tygodnia przejdzie do historii Stanów Zjednoczonych. W poniedziałek Sąd Najwyższy USA orzekł w sprawie Donald Trump versus Norma Anderson, że decyzja Sądu Najwyższego Kolorado o niedopuszczeniu Donalda Trumpa do kandydowania w tym stanie w prawyborach Partii Republikańskiej jest niezgodna z Konstytucją USA. Sędziowie SN uznali, że działania Trumpa z 6 stycznia 2021 roku nie mają znamion zbrojnego powstania przeciw legalnym władzom Stanów Zjednoczonych, a więc nie mogą być oceniane w świetle przepisów sekcji trzeciej XIV Poprawki do Konstytucji USA. W specjalnym oświadczeniu telewizyjnym Donald Trump podziękował sędziom Sądu Najwyższego USA za decyzję, która – jak to wyraził – „godzi naród”.

Superwtorek dla Bidena i Trumpa

Z kolei we wtorek uprawnieni wyborcy republikańscy i demokratyczni dokonali wyboru delegatów na narodowe konwencje obu tych partii w 15 stanach i jednym terytorium amerykańskim. Liczba delegatów przyznawanych kandydatom na prezydenta różni się w zależności od partii i roku wyborów. Demokraci mają w tegorocznych prawyborach wybrać 3934 delegatów na narodową konwencję tej partii, co oznacza, że zwycięski kandydat musi uzyskać co najmniej 1968 delegatów, aby uzyskać większość. Republikanie mają w tym roku łącznie 2429 delegatów, a kandydat będzie musiał zgromadzić łącznie 1215 delegatów, aby zostać ogłoszonym zwycięzcą. Wczoraj wybrano 1420 delegatów demokratów i 865 republikanów.

Pierwsze wyniki z dzisiejszych godzin porannych czasu polskiego wskazują, że prezydent Joe Biden zdobył głosy 1289 delegatów demokratycznych. Superwtorek był też szczęśliwy dla Trumpa, który w obozie republikanów na pewno zdobył już przynajmniej 751 delegatów, zaś jego konkurentka Nikki Haley zapewniła sobie wsparcie zaledwie 62 delegatów.